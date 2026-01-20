Calciomercato Lazio | Mandas sempre più vicino al Bournemouth: si discute sulla formula
20.01.2026 12:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Trattativa a oltranza per Mandas. Come spiega il Messaggero, il giovane portiere greco spinge per la cessione, il Bournemouth insiste sulla formula del prestito, alzando il diritto di riscatto fino a 20-22 milioni. La Lazio invece, come vi avevamo anticipato, sarebbe disposta ad accettare anche una cifra inferiore, ma non fa passi indietro sull’obbligo.
Al massimo, in via di compromesso, aprirebbe a un diritto condizionato, legato a un numero minimo di presenze. La sensazione è che l’operazione si farà, anche se la fumata bianca continua a slittare. In caso di uscita di Mandas, dal Genoa può tornare d’attualità Leali come possibile sostituto.