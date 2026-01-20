Lazio, confermata la squalifica di Cataldi: la decisione del Giudice Sportivo

È stato pubblicato il referto del Giudice Sportivo per la ventunesima giornata di Serie A. Dopo Lazio - Como è stata confermata la squalifica di una giornata per Danilo Cataldi, diffidato e già ammonito all'Olimpico. Di seguito la nota.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CATALDI Danilo (Lazio): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

