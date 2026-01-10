Lazio, tutti a Verona: la partenza dei biancocelesti (nuovi acquisti compresi) - VD
10.01.2026 17:50 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Poco più di 24 ore e la Lazio tornerà in campo al Bentegodi nella sfida in programma domenica 11 gennaio alle 18.00 contro il Verona. Una gara importantissima per i biancocelesti che vogliono tornare a conquistare i tre punti che mancano ormai dal successo contro il Parma.
Mister Sarri e la squadra, nuovi acquisti compresi, sono quindi partiti alla volta di Verona come testimonia il video postato dalla società sui social.
Verona 🛫#VeronaLazio#AvantiLazio pic.twitter.com/XnSHkxlAs3— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 10, 2026
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide