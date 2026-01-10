Lazio, Taylor ha un messaggio per i tifosi: il post social - FOTO
10.01.2026 13:05 di Simone Locusta
Kenneth Taylor è un nuovo giocatore della Lazio. La società biancoceleste si è mossa repentinamente per regalare a Maurizio Sarri il sostituto di Matteo Guendouzi, volato a Istanbul poche ore dopo la sfida contro la Fiorentina.
Il profilo è di quelli internazionali, nonostante la giovane età, e il suo acquisto ha riscosso il consenso di opinionisti e tifoseria. Lo stesso giocatore è entusiasta di questa nuova avventura, come dichiarato ai canali ufficiali della società biancoceleste, e non vede l'ora di iniziare.
A poche ore dall'annuncio dell'ufficialità, Taylor ha pubblicato il suo primo post da nuovo giocatore della Lazio, dedicandolo ai suoi nuovi tifosi: "Laziali sono qui!", questo il messaggio dell'olandese.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.