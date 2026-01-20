Lazio - Como, una sfilza di gravi insufficienze: le pagelle dei quotidiani
RASSEGNA STAMPA - La prestazione della Lazio all'Olimpico contro il Como non solo è stata sotto le aspettative, ma anche gravemente insufficiente. La squadra non è mai entrata in campo, né nel primo né nel secondo tempo, come dimostrato dal gol preso in avvio dopo una manciata di secondi. Le votazioni mettono d'accordo tutti i quotidiani e a salvarsi sono davvero pochi.
Di seguito le pagelle:
Corriere dello Sport: Provedel 7, Marusic 4, Gila 5, Romagnoli 5, Pellegrini 4,5, Lazzari 5,5, Belahyane 5,5, Cataldi 4,5, Rovella 5, Taylor 4, Cancellieri 4, Isaksen 4,5, Ratkov 5, Noslin 5, Zaccagni 4,5. All. Sarri 5
Messaggero: Provedel 6,5, Marusic 4, Gila 4, Romagnoli 4, Pellegrini 5, Taylor 4, Cataldi 4, Belahyane 5,5, Cancellieri 4, Ratkov 4, Zaccagni 4, Rovella 6, Noslin 5,5, Isaken 4, Lazzari 5. All. Sarri 4
Gazzetta dello Sport: Provedel 6.5, Marusic 4, Gila 4, Romagnoli 4, Pellegrini 4, Lazzari 5, Belahyane 5, Cataldi 4.5, Rovella 5,5, Taylor 4, Cancellieri 4, Isaksen 5, Ratkov 4.5, Noslin 4.5, Zaccagni 4.5. All. Sarri 4