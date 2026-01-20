Lazio, Rambaudi: "Figura indegna, piattume totale. Stai annegando"

La terribile prestazione della Lazio contro il Como ha lasciato tutti sgomenti e Roberto Rambaudi si è sfogato in merito questa mattina in diretta a Radiosei. Queste le sue parole:

“Nessuno è escluso da questa figuraccia, da questa indegna prestazione. Piattume totale: società, allenatore, squadra, tutto. La squadra è indebolita. Anche se si criticava chi c’era prima, la leadership era diversa. Ora pretendo che ci si rialzi. Bisogna essere razionali nel capire che la Lazio non può fare queste figuracce. Poi sappiamo che gestione e strategie sono da bassa classifica, ma il piattume non ci deve essere.

Ora bisogna essere lucidi nell’andare avanti. Il popolo laziale non si merita questo. Il Como con il minimo sforzo ha ottenuto il massimo risultato. Il rapporto logoro tra società e tifosi deve finire, ma che facciamo? Prestazioni del genere?

Stai annegando e devi provare a stare a galla, servono soluzioni per non affondare; il tutto nella difficoltà estrema, con una società che ragiona da squadra di medio-bassa classifica e non da Lazio”.