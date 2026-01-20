Champions League, Napoli e Inter in campo: il programma

Questa sera torna la Champions League con tutta la sua magia. Con le prime nove partite della 7^ giornata valida per la fase di campionato della competizione. Scontro tra i vertici della Serie A e della Premier League con il big match a San Siro tra Inter e Arsenal, mentre il Napoli sarà di scena in Danimarca per affrontare il Copenaghen.

Kairat Almaty - Club Brugge ore 16:30

Bodo Glimt - Manchester City ore 18:45

Copenaghen - Napoli ore 21:00

Inter - Arsenal ore 21:00

Olympiakos - Bayer Leverkusen ore 21:00

Real Madrid - Monaco ore 21:00

Sporting Club - Paris Saint Germain ore 21:00

Tottenham - Borussia Dortmund ore 21:00

Villarreal - Ajax ore 21:00