Calciomercato Lazio | Romagnoli via a gennaio? Sarri minaccia le dimissioni
20.01.2026 10:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Come scrive questa mattina il Messaggero, Fabiani aspetta nuova uscite per potersi concentrare sulle entrate e in tal senso attenzione alle sirene dal Qatar per Alessio Romagnoli. L’Al-Sadd ha sondato il terreno con un’offerta da 5-6 milioni, giudicata però insufficiente dalla Lazio, che al momento fa muro.
Il centrale è considerato un pilastro della difesa e un punto fermo per Sarri, al punto che il tecnico avrebbe manifestato tutta la propria contrarietà a una cessione già a gennaio. Secondo quanto riporta il quotidiano, il Comandante avrebbe anche minacciato le dimissioni in caso di addio del centrale a gennaio.