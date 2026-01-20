Lazio | Il Corriere dello Sport attacca Lotito: “Vendine un altro!” - FOTO
RASSEGNA STAMPA - Storia di una morte annunciata. La sconfitta casalinga per mano del Como di Fabregas altro non è che il risultato di uno smantellamento della rosa biancoceleste. Nella teoria, una serie di plusvalenze in grado di sistemare il bilancio e permettere nuovi investimenti. Nella pratica, un “fuoritutto” che limita le scelte di Sarri e lenisce la struttura di un progetto, quello del Comandante, che di questo passo farà sempre più fatica a decollare.
A fronte delle uscite di Guendouzi e Castellanos sono arrivati Taylor e Ratkov, ma non si può chiedere di togliere le castagne del fuoco ai due arrivati. Si tratta di buon senso. I problemi sono intrinsechi, viscerali e forse sotto gli occhi di tutti.
Lo stesso Corriere dello Sport prende posizione e quasi ironizza sulla situazione, attaccando l’operato della società. “Vendine un altro!”, questa la prima pagina del quotidiano. Un’asserzione perentoria, senza mezzi termini, che vuole fare luce su una situazione che rischia di diventare irrecuperabile. Forse, però, c’è ancora tempo per rialzarsi.