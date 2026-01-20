UFFICIALE - Toth è un nuovo giocatore del Bournemouth: l'annuncio
20.01.2026 10:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ora è anche ufficiale. Alex Toth è un nuovo giocatore del Bournemouth. Il centrocampista classe 2005 lascia il Ferencvaros e sbarca in Inghilterra. Nelle ultime settimane l'aveva seguito anche la Lazio, ma alla fine l'ungherese ha scelto di giocare in Premier League. Di seguito l'annuncio.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.