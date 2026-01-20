Ex Lazio | Muriqi, numeri da urlo con il Maiorca. Ora lo rivuole il Fenerbahce
Vedat Muriqi continua a segnare a raffica con la maglia del Maiorca. Ha raggiunto quota 48 gol in campionato, diventando il secondo miglior marcatore di sempre del club in Liga superando Juan Arango e avvicinandosi a Samuel Eto’o. Ora su di lui c'è il Fenerbahce, che vorrebbe riportarlo in Turchia dopo l'esperienza di qualche anno fa. Proprio dalla formazione gialloblù, nell'estate del 2020, era passato alla Lazio.
La società biancoceleste detiene il 45% della futura rivendita del kosovaro, che però attualmente è felice in Spagna. "Sono molto felice qui. Ho rinnovato il contratto perché volevo assicurarmi il futuro a Maiorca. Se segni tanti gol è normale che arrivino offerte, ma il mio futuro dipende prima dal club e poi da me. Sono tranquillo", ha detto lui stesso di recente.