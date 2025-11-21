Calciomercato Lazio | Quante occasioni in Serie A: i nuovi nomi

La Lazio vuole regalare a Sarri i rinforzi che necessita. Dopo Ilic e Fagioli, spuntano nuove candidature direttamente dalla Serie A...

CALCIOMERCATO LAZIO - Si allunga la lista dei papabili acquisti invernali della Lazio. Sarri aspetta notizie certe, ma con molta probabilità si potrà operare solamente a "saldo zero". In altre parole, le operazioni in entrata verranno stabilite da quelle in uscita. Senza cessioni, la società non potrà operare.

È in questo scenario che la Lazio è obbligata a guardarsi intorno con metodicità, alla ricerca di occasioni che possano essere utili alla causa del progetto biancoceleste. Nelle ultime ore è spuntata la candidatura di Nicolò Fagioli, centrocampista che ha avuto poco spazio alla Fiorentina, mentre da settimane rimane salda la candidatura di Ivan Ilic del Torino.

La lista degli obiettivi della società non si ferma però solo qui. Come riporta Il Tempo, ci sono anche altri profili dalla Serie A che fanno gola alla Lazio. Oltre ai noti Zielinski e Frattesi, i quali sono sì apprezzatissimi da Sarri ma decisamente fuori portata, in casa nerazzurra il profilo di Andy Diouf può essere preso in considerazione dalla prima squadra della Capitale. L'ex Lens sta trovando poco spazio, ma l'Inter ha investito molto in estate per portarlo in Italia.

Un altro nome 'papabile' ma complicato da raggiungere è quello di Mario Pasalic. Il croato ha rinnovato a luglio il proprio contratto con l'Atalanta, ma con l'arrivo di Palladino potrebbe scendere nelle gerarchie. Infine, in casa Juventus c'è un centrocampista che ha collezionato solo 7 minuti in questa stagione e che abbraccerebbe la causa biancoceleste senza battere ciglio. Si tratta di Fabio Miretti, classe 2003 ex Genoa che non rientra nei piani di Spalletti e che può essere preso in prestito.

Il centrocampo è il reparto che più di tutti deve cambiare pelle se ci si vuole avvicinare il più possibile all'idea calcistica di Sarri. In questo contesto, va tenuta d'occhio anche la situazione relativa a Matteo Guendouzi: il francese ha molti estimatori, nei giorni scorsi si è parlato del Sunderland come possibile destinazione e l'allenatore del club inglese non ha smentito l'esistenza di trattative (anzi, tutt'altro). Sarri non pone veti, ma avrebbe bisogno di un sostituto all'altezza qualora dovesse salutare il francese. In quel caso, al tecnico biancoceleste un solo innesto nel reparto potrebbe non bastare.