Ex Lazio | Sanderra torna a parlare tra talenti e Primavera

L'ex allenatore della Lazio Primavera Stefano Sanderra ha parlato ai microfoni di TMW Radio esprimendosi sul mondo del calcio giovanile e sul suo percorso in biancoceleste. Di seguito le sue parole.

"Io sono favorevole alle seconde squadre perché possono fare da ponte tra settore giovanile e prima squadra, ma a patto che si abbassi l’età della Primavera, che oggi è troppo alta: a 19-20 anni vediamo giocatori ancora in Primavera. Abbassare l’età e creare seconde squadre che si confrontino nella palestra della Serie C sarebbe molto formativo. Certo, non può essere la panacea di tutti i mali, ma non è un male. Quanto al campanilismo, non stanno rubando posti alle squadre di Serie C, che sono comunque tante. Anzi, mi preoccuperei di più di salvaguardare le società di Serie C per evitare penalizzazioni o esclusioni durante l’anno. Le seconde squadre, se inserite in un progetto serio, non solo economico ma formativo, vanno bene".

"Non siamo in un periodo molto fecondo dal punto di vista dei talenti, però bisogna saperli individuare. Quando si trova quella che chiamo 'una vita assorta', non va appiattita: va valorizzata e inserita in un contesto di squadra con limiti ma anche con libertà. Libertà nei limiti del talento, e qualcosa in più può uscire. Ne ho allenati diversi: alla Lazio abbiamo fatto un bel triennio, sono usciti molti giocatori, qualcuno in Serie A e diversi in Serie B. Non vorrei fare troppi nomi, ma era un gruppo forte mentalmente. Oggi la differenza sta lì: oltre alla gamba, serve la mente. Quando una squadra ha giocatori forti mentalmente, nessuna possibilità è preclusa".