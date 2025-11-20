Bologna, Immobile è pronto a tornare: ci sarà contro la Lazio?

L'attaccante sembra aver smaltito l'infortunio e, nella giornata odierna, ha svolto l'intera seduta con il resto del gruppo
20.11.2025 16:15 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Bologna, Immobile è pronto a tornare: ci sarà contro la Lazio?

Vincenzo Italiano è pronto a riabbracciare Ciro Immobile. L’attaccante, ai box da due mesi causa infortunio, nella giornata odierna è infatti tornato ad allenarsi in gruppo.

“Proseguono gli allenamenti dei rossoblu in vista della gara contro l'Udinese. I ragazzi di Mister Italiano hanno svolto attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e conclusioni in porta. Federico Ravaglia e Ciro Immobile hanno svolto l’intera seduta con il gruppo. Lewis Ferguson e Ukko Happonen sono rientrati dopo gli impegni con le rispettive Nazionali. Terapie e palestra per Remo Freuler, Lukasz Skorupski, Nicolò Cambiaghi, Jonathan Rowe ed Emil Holm, questo il comunicato ufficiale del club.

Con molta probabilità Immobile tornerà quindi a disposizione in vista della gara contro la Lazio in programma domenica 7 dicembre alle 18.00 all’Olimpico.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Jessica Reatini
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide