Bologna, Immobile è pronto a tornare: ci sarà contro la Lazio?
Vincenzo Italiano è pronto a riabbracciare Ciro Immobile. L’attaccante, ai box da due mesi causa infortunio, nella giornata odierna è infatti tornato ad allenarsi in gruppo.
“Proseguono gli allenamenti dei rossoblu in vista della gara contro l'Udinese. I ragazzi di Mister Italiano hanno svolto attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e conclusioni in porta. Federico Ravaglia e Ciro Immobile hanno svolto l’intera seduta con il gruppo. Lewis Ferguson e Ukko Happonen sono rientrati dopo gli impegni con le rispettive Nazionali. Terapie e palestra per Remo Freuler, Lukasz Skorupski, Nicolò Cambiaghi, Jonathan Rowe ed Emil Holm”, questo il comunicato ufficiale del club.
Con molta probabilità Immobile tornerà quindi a disposizione in vista della gara contro la Lazio in programma domenica 7 dicembre alle 18.00 all’Olimpico.
