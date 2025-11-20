Playoff Italia, spauracchio Macedonia del Nord: parla Nestorovski
Tra i possibili avversari dell’Italia ai playoff per staccare il pass per il Mondiale 2026 c’è anche una vecchia conoscenza degli azzurri, la Macedonia del Nord.
Un ricordo amaro per gli azzurri visto che proprio i macedoni hanno eliminato l’Italia dal Mondiale del 2022 in Qatar.
Sul tema ha detto la sua l’attaccante della Nazionale Nestorovski ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: “No, non vorrei incontrare l'Italia per almeno tre motivi. Il primo: l'Italia è la squadra più forte da incontrare fra le rivali della prima fascia. La seconda: gli azzurri saranno motivati e contro di noi avrebbero la possibilità di vendicarsi per lo spareggio perso a Palermo nel 2022. E il terzo è che l'Italia è sempre l'Italia”, queste le sue parole.
