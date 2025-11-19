Lazio - Lecce, scelto l'arbitro del match: la designazione

L'AIA ha annunciato l'arbitro che dirigerà la sfida tra Lazio e Lecce, valida per la dodicesima giornata di Serie A.
19.11.2025 12:15 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Lazio - Lecce, scelto l'arbitro del match: la designazione

Archiviata la sosta nazionali, la Lazio è pronta a ripartire dopo il ko di San Siro contro l'Inter. Alle 18:00 di domenica 23 novembre, i biancocelesti ospiteranno il Lecce, nel match valido per la dodicesima giornata di campionato.

L'arbitro designato per dirigere la sfida è Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco, che sarà coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Luciani. Il IV Uomo sarà Marinelli, mentre al Var Serra sarà affiancato dall'Avar Piccinini. Questa la designazione completa:

Arbitro: Arena (sez. Torre del Greco)

Assistenti: Mastrodonato - Luciani

IV Uomo: Marinelli

VAR: Serra

AVAR: Piccinini