Lazio, la nuova aquila è Olympia? Il rumor e la conferma
Finalmente una buona notizia. Sta per tornare l'aquila: la Lazio l'ha presentata oggi sui social senza dare troppi dettagli, ma solamente con una foto. Immediatamente tra i tifosi è iniziata la ricerca per capire come si chiamerà.
17.11.2025 21:30 di Mauro Rossi
La certezza è una sola: la nuova mascotte annunciata nel pomeriggio è davvero simile alla 'vecchia' Olympia. La conferma riguardo a questo rumor è arrivata direttamente dall'ex falconiere biancoceleste Juan Bernabé.
Sul suo profilo Instagram infatti ha spiegato che si tratta della stessa che ha volato all'Olimpico negli ultimi anni. Ora si aspettano solo novità da parte della Lazio e capire quando sarà il suo esordio allo stadio.