Briga, l'attacco ai "dinosauri" del calcio italiano: lo sfogo
L’Italia non riesce a battere la Norvegia neanche questa volta. Le uniche due sconfitte rimediate nella fase a gironi per la qualificazione al Mondiale sono state subite proprio contro Haaland e compagni. La gara a San Siro di fatto, non metteva nulla in palio. Gli azzurri erano ormai certi e consapevoli di doversi giocare la chance di accedere alla prossima fase della competizione iridata attraverso i playoff, ma il 4-1 subito lascia comunque l’amaro in bocca. Un’altra lezione impartita dopo una brutta figura in campo.
Via social, con un post, Mattia Briga si è lasciato andare a uno sfogo. Le sue parole: “Quando si dimetteranno tutti questi dinosauri che da anni occupano le poltrone del calcio italiano? Quando si dimetteranno tutti questi cialtroni che hanno fatto i danni con la pala e hanno affossato il calcio nel nostro paese?".
