Lazio, Rovella fa rientrare Dele-Bashiru? Non per Rambaudi
In collegamento a Radiosei, l'ex attaccante Roberto Rambaudi ha parlato della situazione legata all'operazione di Rovella, che dovrà fermarsi di nuovo a causa della pubalgia, e del possibile reinserimento in lista di Dele-Bashiru. Di seguito le sue parole.
"Rovella? Difficile dare giudizi ora, è chiaro che tutti adesso diciamo che sarebbe stato meglio intraprendere subito la strada dell’operazione. Che sia una grave perdita è ovvio. Se lo staff medico gli ha consigliato l’intervento, c’è stato un problema di credibilità. Questa situazione riassume un po’ tutto: quando c’è tanta confusione, indecisione, vengono fuori queste problematiche".
"Una società forte che vuole migliorarsi, ha un progetto tecnico, una strategia, così c’è scarsa credibilità. Dove colloco Dele-Bashiru nella Lazio delle ultime settimane? Fuori. Magari l’inserimento può esserci, ma deve essere lento. In questo momento non posso andare dietro alle cose che non avevano convinto”.