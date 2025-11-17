Lazio, Rovella fa rientrare Dele-Bashiru? Non per Rambaudi

L'ex attaccante Roberto Rambaudi ha parlato della situazione legata all'operazione di Rovella, che dovrà fermarsi di nuovo a causa della pubalgia, e del possibile reinserimento in lista di Dele-Bashiru.
17.11.2025 19:00 di Andrea Castellano
In collegamento a Radiosei, l'ex attaccante Roberto Rambaudi ha parlato della situazione legata all'operazione di Rovella, che dovrà fermarsi di nuovo a causa della pubalgia, e del possibile reinserimento in lista di Dele-Bashiru. Di seguito le sue parole.

"Rovella? Difficile dare giudizi ora, è chiaro che tutti adesso diciamo che sarebbe stato meglio intraprendere subito la strada dell’operazione. Che sia una grave perdita è ovvio. Se lo staff medico gli ha consigliato l’intervento, c’è stato un problema di credibilità. Questa situazione riassume un po’ tutto: quando c’è tanta confusione, indecisione, vengono fuori queste problematiche".

"Una società forte che vuole migliorarsi, ha un progetto tecnico, una strategia, così c’è scarsa credibilità. Dove colloco Dele-Bashiru nella Lazio delle ultime settimane? Fuori. Magari l’inserimento può esserci, ma deve essere lento. In questo momento non posso andare dietro alle cose che non avevano convinto”.

