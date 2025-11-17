NEWS | Morte insieme le gemelle Kessler: avevano 89 anni
17.11.2025 16:25 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Lutto nel mondo dello spettacolo per la morte delle gemelle Kessler. Come riferito dall’agenzia di stampa Dpa Alice e Ellen Kessler sarebbero morte insieme a Gruenwald, nei pressi di Monaco di Baviera, all’età di 89 anni. "Io e Ellen vogliamo che le nostre ceneri vengano mischiate un giorno con quelle di nostra madre e possano essere conservate tutte e tre insieme..." <<< MORTE GEMELLE KESSLER >>>
Jessica Reatini
