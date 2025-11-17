NEWS | Morte insieme le gemelle Kessler: avevano 89 anni

17.11.2025 16:25 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
NEWS | Morte insieme le gemelle Kessler: avevano 89 anni

Lutto nel mondo dello spettacolo per la morte delle gemelle Kessler. Come riferito dall’agenzia di stampa Dpa Alice e Ellen Kessler sarebbero morte insieme a Gruenwald, nei pressi di Monaco di Baviera, all’età di 89 anni"Io e Ellen vogliamo che le nostre ceneri vengano mischiate un giorno con quelle di nostra madre e possano essere conservate tutte e tre insieme..." <<< MORTE GEMELLE KESSLER >>>

Jessica Reatini
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide