Lazio, l'agente di Cancellieri incontra la società: il motivo

RASSEGNA STAMPA - Il mercato bloccato non ha fermato solamente i giocatori in uscita e la volontà di operare in entrata, ma anche i rinnovi di calciatori già presenti in rosa. Alcuni con una promessa che attende di essere mantenuta, altri che si avvicinano alla scadenza del contratto. A prescindere dalle motivazioni, il problema rinnovi rimane centrale in casa Lazio.

Il Messaggero definisce la questione rinnovi il capitolo più incandescente, poiché col saldo zero resterebbero bloccati almeno sino a giugno. Da Provedel a Gila, passando per Romagnoli e non solo. In particolare, il centrale spagnolo (con il contratto in scadenza nel 2027) ha attirato l'interesse di Inter e club di Premier League.

La società ha intenzione di rinnovare alcuni calciatori, altri invece andranno a scadenza. Il contratto di Marusic, Basic, Vecino e Pedro scadrà nel 2026 e bisognerà capire la volontà di entrambe le parti in gioco. Ma c'è un'altra questione che potrebbe diventare spinosa nel tempo.

Durante quest'inizio di stagione, uno dei calciatori che si è messo maggiormente in evidenza è stato Matteo Cancellieri. L'esterno italiano sta sfruttando le chances concesse da Sarri e sta mettendo in luce le sue qualità e i suoi miglioramenti. Una crescita che non è passata in secondo piano neanche al suo agente, il quale - secondo il quotidiano - sarebbe passato a Formello qualche settimana fa per sondare il terreno in merito a un eventuale rinnovo di contratto.