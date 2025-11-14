Lazio, davanti incidi poco: il dato sulle occasioni create
Dietro l'inizio di stagione altalenante della Lazio, c'è una mavovra offensiva che fatica a funzionare. Se, da una parte, la difesa biancoceleste resta una delle meno battute del campionato, dall'altra, la squadra di Sarri fa sempre una grande fatica a trovare la via della rete, complice lo scarso apporto in termini realizzativi degli attaccanti e, più in generale, la fatica nel produrre trame di gioco potenzialmente pericolose.
A inquadrare i problemi offensivi della Lazio è un dato fornito dal portale da Sofascore, che ha redatto la classifica delle squadre di Serie A per grandi occasioni prodotte. In cima spicca l'Inter con ben 47, seguita da Milan con 31 e Bologna e Genoa con 25. I biancocelesti, invece, figurano al 16° posto di questo elenco con sole 19 grandi chance da gol create, solamente davanti a Como, Verona, Cremonese e Lecce.
Il sito di statistiche, inoltre, ha stilato anche la lista delle grandi occasioni mancate dai club di Serie A, anch'essa guidata dall'Inter con 30 reti sciupate. Anche qui la Lazio appare abbastanza in fondo, con appena 10 grandi chance sprecate che la posizionano al 17° posto insieme al Sassuolo, sopra solo a Lecce e Cremonese.