Roma, El Shaarawy elogia Gasperini: il punto sulla stagione

Stephan El Shaarawy ha commentato la stagione fin qui disputata dalla Roma sotto la guida di Gian Piero Gasperini.

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Stephan El Shaarawy ha commentato i primi mesi della gestione Gasperini, soffermandosi sulla situazione di classifica della Roma e sulle difficoltà del reparto offensivo. Queste le parole dell'attaccante: “Ogni anno la società cerca di mettere in piedi una struttura, una squadra e uno staff che sia all’altezza della piazza e della storia di Roma”

“Tutti gli anni si parte con l’obiettivo di formare una squadra vincente, quest’anno con uomini che conoscono la piazza: abbiamo visto i risultati che Ranieri ha portato da allenatore e che sta portando da dirigente, avendo scelto un grande allenatore come Gasperini. Un altro è Massara che ha avuto l’esperienza a Roma due volte. Quest’anno siamo partiti forte, stiamo percorrendo la strada giusta“.

“Io voglio vedere il bicchiere mezzo pieno: nonostante siamo il nono attacco siamo primi con l’Inter. Creiamo tante occasioni, se riuscissimo a migliorare la fase realizzativa potremmo diventare una squadra completa: possiamo migliorare ma siamo su una buona strada. Se miglioriamo la fase realizzativa potremo essere protagonisti per tanto tempo“.

"Non c’è ancora una squadra che sta dominando totalmente il campionato, ma conosciamo i valori delle squadre come Inter e Napoli, sono tutte lì. Siamo all’inizio ma il nostro obiettivo è quello di rimanere avanti il più possibile, vedo una squadra con grandi margini di crescita. L’obiettivo è lavorare con la massima tranquillità e serietà: il mister dà le opportunità e bisogna essere pronti a sfruttarle e cercare di essere protagonista. L’obiettivo è sempre mettersi a disposizione della squadra e fare del proprio meglio“.