Lazio, la vera emergenza è davanti: i gol non arrivano più

Da agosto Sarri le sta tentando tutte per far funzionare il reparto offensivo, ma la concretezza non arriva: in più della metà delle partite la Lazio non ha segnato

RASSEGNA STAMPA - C’è un numero che più di tutti fotografa il momento offensivo della Lazio: in sei partite su undici la squadra non ha segnato. Più della metà del campionato senza gol. Un dato che fa rumore e lancia un segnale d’allarme, perché mostra una squadra che ha smarrito la propria identità offensiva e fatica in modo evidente a concretizzare. La sterilità non è solo un problema numerico, ma la conseguenza diretta di un reparto avanzato che non riesce a incidere: i centravanti non segnano, né con continuità né con personalità.

Sarri, da inizio stagione, ha provato tutto. Come ricorda il Corriere dello Sport, il tecnico ha ruotato interpreti, modificato movimenti e cercato soluzioni per mascherare l’assenza di un vero uomo d’area. Ma i numeri restano impietosi. Prima dell’infortunio, Castellanos aveva segnato due reti: poco, ma era comunque un segnale di crescita. Dia, chiamato a sostituirlo, non ha sfruttato l’occasione: un solo gol, pochissime conclusioni e tanti movimenti lontano dalla porta.

Neppure gli esterni adattati al centro hanno cambiato la tendenza. Pedro, ancora a secco, alterna lampi tecnici a difficoltà nel reggere il ruolo di punta puro. Noslin, pur incidendo in proporzione al minutaggio ridotto, resta lontano dal gol. Cancellieri è l’unico non provato da “nove”: scelta tattica, perché Sarri lo vede utile in campo aperto ma non a difesa chiusa. Gli esterni offensivi – Cancellieri (3), Zaccagni (3) e Isaksen (1) – stanno tenendo in piedi la produzione offensiva, firmando oltre metà dei gol stagionali. Ma non può bastare.

Ora serve un salto di qualità immediato. Sarri dovrà continuare a inventare soluzioni fino a gennaio, quando spera di ricevere aiuto dal mercato, se arriverà il via libera. Nel frattempo, la Lazio deve ritrovare la sua anima offensiva: il gioco c’è, la concretezza no. E senza concretezza, anche le idee migliori restano incompiute.

