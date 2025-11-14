Lazio, la sosta fa sorridere Sarri: in due pronti a rientrare

Il tecnico biancoceleste potrà spuntare due nomi dalla lista degli infortunati: quello del Taty Castellanos e quello di Nuno Tavares

RASSEGNA STAMPA - La Lazio continua a lavorare a Formello, senza i Nazionali, ma con la speranza da parte di mister Sarri di porre finalmente all’emergenza infortunati.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport il tecnico potrà contare sul rientro di due pedine importanti: Castellanos da un lato e Nuno Tavares dall’altro. Il Taty è fuori dalla vigilia della gara contro l’Atalanta, il terzino è rimasto ai box proprio dalla sfida contro l’ex squadra di Juric. Entrambi si sono messi alle spalle i rispettivi infortuni e saranno a disposizione nella gara dell’Olimpico contro il Lecce.

Sarri spera di ritrovare presto anche il resto degli infortunati così da poter avere quelle rotazioni che sono mancate negli ultimi due mesi. Rovella, Dele-Bashiru e Cancellieri che ne avrà almeno per altre 2-3 settimane. Per Dele, invece, ci sarà da chiarire la situazione relativa al suo reintegro: se non dovesse tornare in lista, infatti, potrà scendere in campo solo in Coppa Italia.

