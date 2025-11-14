Ex Lazio | Berisha avvisa Sarri: occhio a Gasperini! E cita Pioli

L'ex portiere della Lazio Etrit Berisha, ora all'Hacken in Svezia, ha parlato della stagione di Sarri, della Roma di Gasperini e di Pioli, esonerato dalla Fiorentina.

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l'ex portiere della Lazio Etrit Berisha, ora all'Hacken in Svezia, ha parlato della stagione di Sarri, della Roma di Gasperini e di Pioli, esonerato dalla Fiorentina. Di seguito le sue dichiarazioni.

"In Svezia sta andando bene. Abbiamo vinto la coppa, in Conference abbiamo giocato alcune partite belle e importanti come contro il Rayo Vallecano e lo Strasburgo, sono stato contento di essermela giocata alla pari con loro. Non si è vista alcuna differenza tra loro e noi. Ritorno in Italia? C'e stato un tentativo in estate. Certamente essendo stato per tanti anni da voi un po' di nostalgia c'è sempre. Il campionato lo seguo sempre e quest'anno è diventato ancora più difficile e divertente con tante squadre che lottano sia per lo scudetto che per la salvezza. Se capita l'occasione giusta mi piacerebbe tanto".

"La Lazio può fare bene soprattutto perché ha un allenatore come Sarri e che conosce bene la piazza. Al contempo la situazione può diventare anche molto difficile vedendo come sta andando la Roma. Nella Capitale c'è sempre quella pressione che ci si porta dietro per la rivalità fra le due squadre. Pioli? Gli allenatori purtroppo pagano sempre il prezzo più caro quando le cose non vanno bene. Questo è successo adesso anche a Pioli e mi dispiace perché è una brava persona e un allenatore molto preparato. Difficile spiegare da fuori cosa sia successo alla Fiorentina".