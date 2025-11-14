Calciomercato Lazio | Insigne, l'agente conferma l'interesse

CALCIOMERCATO LAZIO - Il nome di Lorenzo Insigne è uno dei più caldi in casa Lazio, fin da quest'estate. L'ex capitano del Napoli, reduce dall'esperienza in MLS con il Toronto, è un nome che trova il gradimento di Maurizio Sarri e che oggi sarebbe appetibile per i biancocelesti visto il risparmio sul cartellino che garantirebbe.

Per fare chiarezza sulla sua situazione in vista del calciomercato di gennaio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss il suo agente Andrea D'Amico che ha voluto tenere in piedi la pista biancoceleste, ma senza escludere il suo approdo in piazze differenti da quella capitolina.

LE PAROLE DELL'AGENTE DI INSIGNE - "Vediamo cosa succede, è una cosa a cui lavoriamo da tempo, ma ci sono anche altre situazioni in ballo. Ci siamo quasi ma non vi do bombe. Bisogna avere rispetto per le squadre. Se si dicono cose di mercato prima poi è facile che saltano. Insigne merita di giocare ad alti livelli. Tutti sperano di prendere giocatori giovani per poi rivenderli e fare plusvalenze. Però anche un giocatore di 34 anni serve per ottimizzare per valorizzare i giocatori che hai in rosa. Per le sue caratteristiche piace alla Lazio, il problema è il mercato bloccato".

