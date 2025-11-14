Qual. Mondiali | Bene Marusic e il Montenegro che torna a vincere
Una sfida tra deluse quella tra Gibilterra e Montenegro, entrambe già fuori dalla lotta alla qualificazione per il Mondiale 2026. Le nazionali di Wiseman e Vucinic avevano però come obiettivo quello di provare almeno a chiudere in bellezza in queste ultime gare.
Gibilterra sblocca il match con la rete di Jessop ma poi il Montenegro la ribalta prima con il gol di Adzic e poi con il calcio di rigore trasformato da Krstović.
90’ minuti in campo e una buona prestazione per Adam Marusic un vero e proprio pilastro non solo della Lazio ma anche della Nazionale. Anche Vucinic infatti ha piena fiducia in lui e la titolarità lo dimostra.
Con questa vittoria il Montenegro chiude il Gruppo L al quarto posto con 9 punti, quinta e ultima Gibilterra che rimane invece a 0.
