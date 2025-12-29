De Rossi affronta la Roma: un dato lo unisce a Mancini e alla Lazio
Daniele De Rossi torna allo Stadio Olimpico, questa volta però da avversario. Dopo esser stato un perno della formazione giallorossa per anni e per esser stato anche allenatore per diversi mesi, oggi si siederà sulla panchina opposta alla Sud da allenatore del Genoa.
La sfida di questa sera lo rende parte di un piccolo pezzo di storia, scomodando un dato curioso riportato dal giornalista Giuseppe Pastore: oggi De Rossi diventerà il secondo allenatore della storia ad affrontare una squadra con cui ha giocato oltre 400 partite in Serie A.
L'altro, il primo, è stato Roberto Mancini, il quale ha affrontato per ben 13 volte la Sampdoria, squadra con cui ha collezionato più presenze in carriera. Tutte queste sfide sono da suddividere tra le esperienze con l'Inter e la Lazio. Proprio con i biancocelesti la prima volta il 13 settembre 2003, gara vinta dai biancocelesti per 1-2.