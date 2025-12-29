GOSSIP | Ilary Blasi, a Cortina con l'ex moglie di De Rossi

29.12.2025 18:45 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Ilary Blasi ha deciso di godersi gli ultimi giorni dell’anno insieme al fidanzato Bastian Muller nella stupenda cornice di Cortina d’Ampezzo. La coppia però non è sola, anzi, sta vivendo gli ultimi giorni insieme a Tamara Pisnoli, ex moglie di Daniele De Rossi e molto amica dell’ex Francesco Totti. Nel video, tra l’altro, si intravedono volti noti dello spettacolo e della politica... <<< ILARY BLASI >>>

