GOSSIP | Ilary Blasi, a Cortina con l'ex moglie di De Rossi
29.12.2025 18:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Ilary Blasi ha deciso di godersi gli ultimi giorni dell’anno insieme al fidanzato Bastian Muller nella stupenda cornice di Cortina d’Ampezzo. La coppia però non è sola, anzi, sta vivendo gli ultimi giorni insieme a Tamara Pisnoli, ex moglie di Daniele De Rossi e molto amica dell’ex Francesco Totti. Nel video, tra l’altro, si intravedono volti noti dello spettacolo e della politica... <<< ILARY BLASI >>>
