Udinese - Lazio, parla Orlando: "C'era fallo di mano! L'arbitro e il Var..."
29.12.2025 20:15 di Andrea Castellano
© foto di Federico De Luca
Si continua a parlare dell'episodio nel finale di Udinese - Lazio. Il gol di Davis ha permesso alla squadra bianconera di pareggiare allo scadere, con l'arbitro Colombo che ha considerato regolare un netto colpo di mano dell'attaccante.
Sulla questione si è espresso l'ex calciatore Massimo Orlando, che ha parlato anche della pec inviata dalla società biancoceleste alla Lega Serie A. Di seguito le sue parole.
"La Pec mi sembra esagerata. Allora è una cosa che potrebbero fare tutte le squadre. Di lamentele ce ne sono per tutti, però sul discorso di sabato dico che il fallo c'era. L'arbitro mi è sembrato che l'avesse visto, ma se dal Var gli hanno detto di no...la Lazio butta via due punti preziosissimi".
Andrea Castellano
Andrea Castellano