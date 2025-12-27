Udinese - Lazio, Romagnoli scatenato: "Succede sempre a noi!"
27.12.2025 20:52 di Andrea Castellano
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
La Lazio è furiosa. L'episodio nel finale del pareggio dell'Udinese con Davis ha fatto imbestialire tutto il club, dalla società ai giocatori in campo. Il fallo di mano del centravanti bianconero è netto, ma non per l'arbitro Colombo che ha convalidato la rete.
Nel post partita, Federico Sala di Dazn ha raccontato la reazione dei biancocelesti dopo il fischio del direttore di gara che ha sigillato l'1-1 finale. Tra le fila della squadra di Sarri, soprattutto Romagnoli era incredulo.
"Succede sempre a noi!", ha urlato in campo il difensore. Come i tifosi, anche i giocatori ormai sembrano stanchi dei continui errori arbitrali, soprattutto nelle ultime partite.