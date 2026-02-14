Lazio | Marusic come Milinkovic: contro l'Atalanta per fare la storia
RASSEGNA STAMPA - Adam Marusic è pronto a scrivere un pezzo di storia biancoceleste. Il terzino, prima quinto di centrocampo, è a Roma da quasi dieci anni. Un vero e proprio veterano di un gruppo che si è rinnovato tanti negli anni.
Lui è uno dei pochi superstiti della rosa di Inzaghi, ha vissuto gioie e sofferenze degli ultimi anni. Dalla cavalcata del Covid alla delusione dell'ultima giornata contro l'Inter, passando per i trofei vinti e i derby infuocati.
Il montenegrino è ormai un simbolo biancoceleste, un uomo spogliatoio che ha sempre indossato quella casacca con i valori giusti. Questa sera, contro l'Atalanta, Marusic taglierà un traguardo importante: come riporta Il Messaggero, infatti, Adam toccherà quota 341 presenze con la maglia della Lazio,raggiungend così Milinkovic-Savic al settimo gradino nella classifica dei più presenti nella storia.