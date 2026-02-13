Lazio, Provedel sul gol di Trubin: "Contento per lui. Mi sono emozionato"
13.02.2026 23:00 di Christian Gugliotta
C'è un filo nemmeno troppo sottile che unisce i destini di Ivan Provedel e Anatolij Trubin. Sono loro gli ultimi due portieri ad aver segnato in Champions League, entrambi di testa negli ultimi minuti delle rispettive sfide contro Atletico e Real Madrid. Nell'intervista rilasciata per il match program di Lazio - Atalanta, il portiere biancoceleste ha parlato proprio del gol realizzato dal collega del Benfica:
"Mi ha fatto un bell’effetto, sono stato contento per lui. Ha fatto un grande gol, non era facile. Vedere la gioia che ha regalato alla squadra è comprensibile, mi sono un po’ emozionato".
