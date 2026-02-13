Lazio, Provedel punta l'Atalanta: "Sarà una gara difficile. Cercheremo di..."
13.02.2026 22:00 di Christian Gugliotta
La sfida di campionato per tenere vive le ambizioni europee e la doppia semifinale per continuare sognare la Coppa Italia. La stagione della Lazio passerà in gran parte dalle tre gare in programma con l'Atalanta, la prima delle quali dista ormai meno di 24 ore. Queste le parole rilasciate da Ivan Provedel in vista del match ai canali biancocelesti:
"L’Atalanta è una squadra fortissima che sta attraversando un periodo di grande forma. Sarà una gara difficile ma non avrà niente a che vedere con la Coppa Italia, visto che manca ancora tanto tempo alla semifinale di andata. Cercheremo di prepararla nel miglior modo possibile per provare a vincere".
