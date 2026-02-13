Lazio, Provedel elogia Carnesecchi: "È uno dei portieri migliori. Proverò a..."
13.02.2026 20:30 di Christian Gugliotta
Il match tra Lazio e Atalanta vedrà sfidarsi Ivan Provedel e Marco Carnesecchi, due dei portieri più in forma e di maggiore affidabilità dell'intera Serie A. Nell'intervista rilasciata ai microfoni biancocelesti per il match program, l'estremo difensore biancoceleste ha tessuto le lodi del collega:
"Carnesecchi? Marco lo conosco da qualche anno, abbiamo giocato contro anche in Serie B. Per me è uno dei portieri più forti, l’ho sempre ammirato per come interpreta il ruolo. È anche un bravo ragazzo, proverò a rubargli qualcosa".
