Lazio - Atalanta, le probabili formazioni: gioca Noslin e torna Provstgaard
Archiviata la Coppa Italia, la Lazio torna a giocare in campionato. All'Olimpico arriva l'Atalanta di Palladino, forte dell'ultimo successo contro la Cremonese. Sarri dovrà sicuramente fare a meno di Romagnoli, squalificato, e di Lazzari, Basic, Zaccagni e Pedro, tutti e quattro infortunati. Al centro della difesa, quindi, giocheranno Gila e Provstgaard, con Pellegrini a sinistra (in vantaggio su Nuno Tavares) e Marusic a destra di fronte a Provedel in porta. A centrocampo possibile ritorno dall'inizio di Cataldi in regia, con Dele-Bashiru e Taylor mezzali. Rovella è destinato alla panchina dopo la titolarità ritrovata contro il Bologna. In attacco si va verso un solo cambio nel tridente: Noslin a sinistra, con Maldini al centro e Isaksen a destra. Inseguono e sperano in una maglia dall'inizio Dia, Ratkov e Cancellieri.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. A disp.: Motta, Furlanetto, Patric, Hysaj, Nuno Tavares, Rovella, Belahyane, Przyborek, Cancellieri, Ratkov, Dia. All.: Sarri.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djmsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; Samardzic, Raspadori; Krstovic. All.: Palladino.