Lazio - Atalanta, tifosi protagonisti: la prima pagina del Corriere dello Sport
RASSEGNA STAMPA - Alle 18.00 rischia di essere nuovamente desolante l'atmosfera dell'Olimpico. La promo di San Valentino, il big match contro l'Atalanta. Occasioni che non sono bastate per riportare la gente allo stadio.
Almeno per quanto concerne il numero di biglietti venduti, intorno ai 3.000. Resta l'incognita sugli abbonati e su quanti di questi resteranno a Ponte Milvio e quanti, invece, entreranno per seguire il match. Le sensazioni, però, sono le stesse vissute nel pre-partita di Lazio-Genoa.
Ed è su questo che gioca il Corriere dello Sport. Sui seggiolini vuoti dello Stadio Olimpico di Roma e sulla volontà della Lazio di vincere per dare continuità a un momento favorevole. Quindi, in prima pagina, spunta Daniel Maldini e una scritta rossa: "Vuoto a vincere", con la didascalia: "Tifosi, la protesta continua. Maldini, cerca il primo gol".