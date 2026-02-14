Lazio, i calci d'angolo sono un problema: l'Atalanta, invece, fa tremare
RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha riscontrato un problema con i calci piazzati in questa stagione. La squadra di Maurizio Sarri ha tante qualità, ma le palle da fermo non sono tra queste. A confermarlo è un dato incontrovertibile: quello sui calci d'angoli. In 26 partite stagionali, come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i biancocelesti non sono mai riusciti a trovare la via del gol dalla bandierina.
Una statistica che mette in evidenza un limite da dover considerare e sul quale il Comandante dovrà lavorare. I corner, d'altronde, sono occasioni che spostano all'interno di una singola stagione e che possono portare punti preziosi in quelle partite che tendono a restare bloccate. Al contrario, questa sera, la Lazio affronterà una squadra che si è rivelata essere tra le migliori dalla bandierina.
ATALANTA ESPERTA DALLA BANDIERINA - L'Atalanta, infatti, in questa stagione ha trovato per 6 volte la via del gol da calcio d'angolo, registrando il miglior dato della Serie A, alle spalle della Juventus (7) e dell'Inter (13). La squadra di Chivu, così come quelle di Spalletti e Palladino, ne fanno un marchio di fabbrica che aumenta clamorosamente il loro potenziale offensivo. Un motivo in più per la difesa della Lazio per prestare attenzione in fase di marcatura. La squadra di Sarri, reduce da un gol preso proprio su calcio d'angolo contro il Bologna, non poitrà permettersi distrazioni come quelle avvenute in occasione della rete di Castro in Coppa Italia.