Lazio, Hernanes duro su Castellanos: le parole di fuoco a DAZN
27.12.2025 20:41 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Nel post gara di Udinese-Lazio negli studi di Dazn si è parlato anche della situazione legata al Taty Castellanos e ai pochi gol segnati in biancoceleste.
Sul tema ecco il pensiero dell'ex biancoceleste Hernanes: "Castellanos non è un numero 9 la responsabilità non è sua ma di chi è andato a prenderlo come se fosse un numero 9. Non è un bomber".
"Per me non gioca male ma non ha la cattiveria o la velocità per fare il falso nueve. La qualità e le caratteristiche del giocatore non sono adatte per il tipo di gioco della Lazio".
