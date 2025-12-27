Dopo le parole arriva anche il video: tutti gli episodi incriminati dalla Lazio

La Lazio è stanca. Gli episodi arbitrali a sfavore sono ormai troppi e tutti uno dopo l'altro. Dopo l'ennesima decisione quantomeno dubbia, la società ha preso una posizione.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il fallo di mano di Davis dell'Udinese, che dopo il tocco ha segnato il gol del pareggio rispondendo all'autogol di Solet. Per l'arbitro Colombo è tutto buono, anche dopo un check con il VAR. Oltre al comunicato ufficiale, il club ha pubblicato sui social un video con tutti gli episodi arbitrali contro la Lazio delle ultime partite. Di seguito la nota e il filmato.

"Nel rispetto del lavoro e dell’impegno della classe arbitrale, continuiamo a registrare con crescente amarezza una serie di errori sempre a nostro sfavore, ripetuti e difficili da comprendere. La S.S. Lazio chiede rispetto, uniformità di giudizio e maggiore attenzione: episodi che stanno incidendo in modo evidente sul lavoro della squadra e sull’equità della competizione, generando rilevanti danni economici al Club e ledendo profondamente la passione, l’impegno e i sacrifici di una tifoseria che sostiene questi colori, in ogni stadio e in ogni contesto".