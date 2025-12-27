Udinese, Padelli in conferenza: "Il gol di Davis? Non l'ho visto, sicuramente..."
L'Udinese si salva all'ultimo secondo, strappa alla Lazio un pareggio grazie a un gol - molto discusso - di Davis. Al termine della gara, in conferenza stampa, oltre a Runjaic si è presentanto anche Padelli.
Il portiere bianconero, rispondendo alle domande dei cronisti, è tornato sull'episodio della rete. Queste le considerazioni: "Ero un pochino lontano, non ho rivisto nulla. Non posso essere preciso nelle dichiarazioni, lo dico sinceramente, mi sono goduto il momento e la felicità di aver recuperato una partita importante per noi. Non l'ho rivisto, non ne ho idea, quando lo rivedrò potrò dirti. Mi verrebbe da dire che sicuramente non era mano".
