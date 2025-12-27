Lazio, Fabiani a Dazn: "Castellanos? Scelta tecnica. Il Flamengo..."

A poco meno di mezz'ora dal fischio d'inizio della sfida tra Udinese e Lazio il direttore sportivo Fabiani ha parlato di mercato ai microfoni di Dazn “Castellanos in panchina? Scelta tecnica, non c’entra nulla il mercato e se devo dirla tutta queste voci sono destituite da ogni fondamento non abbiamo ricevuto proposte in tal senso così come tanti giocatori ci vengono accostati, compresi giocatori che hanno già operato due trasferimenti. Stiamo lavorando e faremo di tutto e di più per portare a casa il risultato che ci siamo prefissi".

"Insigne? Questa sera hanno anche detto che avrei dovuto incontrarmi in un hotel con Zaniolo. Capisco l’aspetto mediatico del calcio ma non abbiamo nessun incontro con Insigne che rimane un grande professionista ma vanno fatte valutazioni a 360°. Voci di mercato non significa tirare a caso, ci sono dinamiche e equilibri. Ci sono una serie di considerazioni da fare, il mercato è un qualcosa che va studiato e bisogna prendere giocatori funzionali nei ruoli che indica il mister".

"Nuno Tavares? Anche qui ci troviamo di fronte al concetto vorrei ma non posso. Tavares oggi è un giocatore della Lazio non ci sono state richieste sul mercato per Nuno per questo lui è un capitale della Lazio. Poi a gennaio possono nascere tante situazioni che possono essere valutate. I ragazzi fino ad oggi hanno fatto qualcosa di straordinario visto che anche oggi il mister si trova senza tanti tiolari. Al netto di situazioni che ci hanno penalizzato dico che Sarri sta facendo un lavoro straordinario. Ragioniamo con serenità senza farci prendere da isterismi".

