Udinese - Lazio, la maglia che indosseranno i biancocelesti - VIDEO
27.12.2025 16:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Poco meno di due ore al fischio d'inizio di Udinese - Lazio. In attesa che le squadre arrivino allo stadio, dal Bluenergy Stadium arrivano le immagini dello spogliatoio che tra poco ospiterà i biancocelesti. Nel video, pubblicato dalla società tramite i social, è stata svelata anche la maglia che indosseranno Zaccagni e compagni: quella bianca.
⏳ Tutto pronto per #UdineseLazio#AvantiLazio pic.twitter.com/9vr4HVFHvG— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 27, 2025
