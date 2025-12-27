Bologna, Italiano: "Immobile? Il rigore gli ha dato fiducia, ma è in ritardo"
Giornata di viglia in casa Bologna con la squadra di Italiano che, dopo il ko in Supercoppa contro il Napoli, sfiderà il Sassuolo al Dall’Ara.
In conferenza stampa il tecnico dei felsinei ha parlato anche delle condizioni di Ciro Immobile protagonista con il calcio di rigore trasformato contro l’Inter proprio in Supercoppa: “Il rigore gli ha dato grande fiducia e autostima, ma è ancora in ritardo".
"Lui non è in lista Uefa e quindi troverà posto in campionato nel momento in cui entreremo nel tour de force. Sono convinto che dall’inizio ci sarà spazio per Ciro, deve continuare a lavorare”.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.