Calciomercato Lazio | Castellanos vuole restare in Europa: il punto
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Argentina o Brasile? Castellanos ha più di qualche dubbio. Il River Plate e il Flamengo si stanno sfidando negli ultimi giorni per accaparrarsi l'attaccante della Lazio, con i brasiliani che hanno recapitato un'offerta di circa 25 milioni di euro alla società biancoceleste che, però, chiede di più.
Castellanos è sulla lista dei cedibili, può essere lui la cessione eccellente in grado di finanziare il mercato che Sarri chiede da mesi. L'attaccante argentino però potrebbe opporre resistenza: come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, il Taty non gradirebbe né Flamengo né River Plate come prossima destinazione.
L'ex centravanti del Girona vuole rimanere in Europa per poter sognare il Mondiale, nonostante la convocazione con l'Albiceleste di Scaloni rimanga comunque una possibilità remota.