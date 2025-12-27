Lazio in emergenza a Udine: Sarri rispolvera Belahyane
RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri chiude il 2025 in silenzio, stremato da mesi difficili e da continue emergenze. Nella sfida di Udine deve fare i conti con assenze pesanti, soprattutto a centrocampo: le assenze di Guendouzi e Basic per squalifica, spiega il Corriere dello Sport, costringono il tecnico a reinventare Belahyane mezzala per non rinunciare al suo 4-3-3, scelta dettata più dalla necessità che dalla convinzione.
Dall’inizio della stagione Sarri ha dovuto continuamente ricostruire la Lazio, tra infortuni, squalifiche ed esuberi recuperati all’ultimo momento. In difesa ha finalmente tutti disponibili, ma in mezzo al campo le alternative sono pochissime, con il solo giovane Farcomeni come cambio. In attacco torna Zaccagni, confermato il tridente con Castellanos e Cancellieri, mentre Noslin resta un’opzione a gara in corso.
Nonostante tutto, Sarri è riuscito a dare solidità alla squadra: nel 2025 la Lazio ha collezionato 14 clean sheet, un dato tra i migliori degli ultimi anni. Il problema resta però il gol: troppe trasferte senza reti e una continuità che non arriva, con ben 14 pareggi in campionato. La difesa regge, ma i limiti tecnici di centrocampo e attacco pesano, rendendo difficile trasformare le buone prestazioni in vittorie.