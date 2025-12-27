Zaccagni si riprende la Lazio. E quel tabù contro l'Udinese...
RASSEGNA STAMPA - Scontato il turno di squalifica, Zaccagni è pronto a tornare in campo e si ritrova davanti una delle sue “bestie nere”: l’Udinese. Il club friuano infatti, come sottolinea il Corriere della Sera, è insieme all’Inter la squadra che ha affrontato più volte senza mai segnare. Contro i friulani ha accumulato 840 minuti in Serie A restando sempre a secco.
Toccherà al capitano trascinare una squadra alle prese con molte assenze. Sarri, che ha recuperato Isaksen per la panchina, potrebbe scegliere di cambiare modulo, passando al 4-4-2: possibile coppia d’attacco Castellanos-Noslin, una soluzione mai vista finora dall’inizio.
L’obiettivo è chiaro: ritrovare il gol in trasferta, dal momento che in otto gare lontano dall’Olimpico, la Lazio ha segnato solo due volte. Per chiudere bene un anno solare difficile servirà il miglior Zaccagni, chiamato a essere decisivo