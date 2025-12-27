Capello punta sulla Lazio per l'Europa: "Lotterà fino a..."
Lazio in Champions League? Difficile, ma secondo Fabio Capello potrà lottare e rimanere fino alla fine tra le pretendenti.
27.12.2025 10:30 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
RASSEGNA STAMPA - La corsa per entrare in Champions League è fitta, sono molte le squadre che sognano di entrare nelle prime quattro posizioni e il finale non è per nulla scontato. Nonostante tutte le problematiche degli ultimi mesi, non è ancora uscita dalle candidate la Lazio. Anzi, Fabio Capello la vede molto bene.
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore di Milan e Roma ha detto la sua sulle pretendenti per la Champions League. Ecco di seguito le sue parole:
"Il Bologna e l'Atalanta hanno le coppe, che pesano sempre. lo vedo bene la Lazio, che non ha le coppe, sta crescendo, ha un allenatore di esperienza: per me, lotterà fino a primavera".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.