Calciomercato Lazio | Offerti 25 milioni per Castellanos. Ma Lotito...
CALCIOMERCATO LAZIO - Asse caldo tra Italia e Brasile. Dopo i rumors delle ultime settimane, sembra che si stia passando dalle parole ai fatti: il Flamengo sta avanzando con sempre più insistenza per accaparrarsi le prestazioni sportive di Valentis Castellanos, attaccante della Lazio che non è mai riuscito a sbocciare e convincere del tutto sotto la guida di mister Sarri.
L'offerta, però, non è stata ritenuta sufficiente dal club biancoceleste. Infatti, come riporta il noto esperto di mercato Matteo Moretto, il Flamengo avrebbe offerto 25 milioni di euro per strappare l'attaccante argentino alla Lazio. L'operazione però non convincerebbe del tutto la società, con Lotito che chiede 35 milioni di euro per cedere il Taty.
Il presidente spara alto, ma dal Brasile non demordono. Infatti, il Flamengo non molla e nei prossimi giorni è pronto a rilanciare per avvicinarsi alle richieste del patron della Lazio. Sono giorni decisivi, sia per il futuro del centravanti biancoceleste sia per le sorti del mercato in entrata.